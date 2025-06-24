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Nico Williams'tan Barcelona talebi!

Barcelona ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varan Nico Williams, Katalan ekibinde forma giymek istediğini Athletic Bilbao'ya iletti.

calendar 24 Haziran 2025 18:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Nico Williams'tan Barcelona talebi!
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Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams, Barcelona'ya transfer olmak istiyor. 22 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile altı yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

BILBAO'YA İLETTİ

El Chiringuito'da yer alan habere göre, Barcelona ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varan İspanyol yıldız, Katalan ekibinde oynamak istediğini Athletic Bilbao'ya iletti.

SORUN ÖDEME PLANI

Athletic Bilbao ise Nico Williams'ın 62 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin tek seferde ödenmesini istiyor. Barcelona ise bu rakamı taksitle ödemek için Athletic Bilbao ile temaslarına devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI


Athletic Bilbao'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Nico Williams, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.


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