Nico Williams'tan Barcelona talebi!

Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams, Barcelona'ya transfer olmak istiyor. 22 yaşındaki futbolcu, Barcelona ile altı yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
BILBAO'YA İLETTİ
El Chiringuito'da yer alan habere göre, Barcelona ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varan İspanyol yıldız, Katalan ekibinde oynamak istediğini Athletic Bilbao'ya iletti.
SORUN ÖDEME PLANI
Athletic Bilbao ise Nico Williams'ın 62 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin tek seferde ödenmesini istiyor. Barcelona ise bu rakamı taksitle ödemek için Athletic Bilbao ile temaslarına devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Athletic Bilbao'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Nico Williams, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
BILBAO'YA İLETTİ
El Chiringuito'da yer alan habere göre, Barcelona ile sözleşme şartlarında anlaşmaya varan İspanyol yıldız, Katalan ekibinde oynamak istediğini Athletic Bilbao'ya iletti.
SORUN ÖDEME PLANI
Athletic Bilbao ise Nico Williams'ın 62 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin tek seferde ödenmesini istiyor. Barcelona ise bu rakamı taksitle ödemek için Athletic Bilbao ile temaslarına devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Athletic Bilbao'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Nico Williams, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.
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