Eski Los Angeles Lakers şutör guardı Nick Young, Avery Bradley'in sezonun geri kalanında oynamama kararının ardından, eski takımıyla yeniden bir araya gelmeyi umduğunu belirtti.



Bradley'nin yakın zamandaki bildirgesi L.A.'in kadrosunda açık bir pozisyon bıraktı ve görünüşe göre Young kendisini potansiyel bir yedek olarak sunma konusunda çok istekli.



Young, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin Instagram'da paylaştığı Bradley haberinin altına, "Hazırım." şeklinde yorum yaptı.



NBA'de Young, en son 2018-19 sezonunda, Denver Nuggets ile dört maç forma giymişti. Young, ondan önceki sezon şampiyonluk kazanan Golden State Warriors ekibinde yer almış ve 80 maçta forma giyerek, 7.3 sayı ile 1.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



J.R. Smith, şu anda boş pozisyon için Lakers ile adı en sık geçen oyuncu.



