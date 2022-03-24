Neymar Jr's Five'da Türkiye finali, Trabzon'da yapılacak

Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr'ın adıyla Red Bull tarafından düzenlenen sokak futbolu turnuvası Neymar Jr's Five'ta Türkiye finali, 27 Mart'ta Trabzon'da gerçekleştirilecek.



Red Bull'un açıklamasına göre, şimdiye kadar dünya genelinde yaklaşık 100 ülkeden birçok futbolseverin ter döktüğü organizasyonun 2022 Türkiye şampiyonu, 27 Mart'taki büyük finalde belli olacak.



Trabzon'da düzenlenecek Türkiye finalinden şampiyon olarak ayrılmayı başaran takım, Katar'da gerçekleştirilecek dünya finaline giderek, Türkiye'yi temsil edecek.



Red Bull Neymar Jr.'s Five'ta dünyanın en iyi sokak futbolu takımı olmak isteyenler www.redbull.com/neymarjr adresinden hayallerine adım atabiliyor.



Dünya finalinde şampiyon olacak ekibin karşısına çıkacak Neymar Jr. Enstitüsü, Neymar'ın kurduğu kar amacı gütmeyen bir dernek.



Başarılı oyuncunun çocukluğunu geçirdiği Praia Grande'de bulunan enstitü, 7 ile 14 yaş arasındaki 2 binden fazla çocuk ve aileleri için barınma, yemek ve futbol gibi hizmetler veriyor.



Dünya çapında büyük bir kitleye hitap eden Red Bull Neymar Jr.'s Five'a 18 ile 35 yaş arasındaki her oyuncu katılabiliyor.



Turnuvada gol yiyen takımdan bir oyuncu çıkıyor. Sahada beşer kişiden oluşan takımlardan birinin son oyuncusu çıktığında veya 10 dakikalık oyun süresi dolduğunda maç sona eriyor ve karşılaşmanın kazananı ilan ediliyor.









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