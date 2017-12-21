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Neymar, Dünya Kupası'ndaki sürpriz ülkesini açıkladı

PSG'nin Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'ndaki sürpriz ülkesini açıkladı.

Kaynak: AA
Neymar, Dünya Kupası'ndaki sürpriz ülkesini açıkladı
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21 Aralık 2017 14:57
Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, Belçika Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası'nda sürpriz yapabileceğini söyledi.

Neymar, Red Bull'un internet sitesinde yer alan açıklamasında, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası ile ilgili soruları yanıtladı.

Dünya Kupası'na katılan tüm takımların belli bir seviyede olduğunu belirten Red Bull sporcusu Neymar, "Brezilya, Almanya, Fransa, İspanya ve Arjantin, turnuvanın yine en büyük favorileri olacak. Bu takımlar herhangi bir turnuvanın şeklini belli edecek kalitede. Sürpriz adayım Belçika. Harika bir takıma sahipler ve kupanın sürpriz şampiyonu olabilirler. Onun dışında Mohamed Salah, muhteşem bir oyuncu ve takımı Mısır ile fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde Almanya'ya 7-1 yenilerek elendikleri 2014'teki turnuvaya göre daha iyi durumda olduğunu ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Aradaki farkı açıklamak zor fakat artık daha tecrübeliyim, daha akıllıyım. Evimizde oynadığımız 2014 FIFA Dünya Kupası istediğimiz gibi olmadı. Rusya'da düzenlenecek turnuvaya daha iyi hazırlanacağım. 2018'deki Neymar, 2014'tekinden çok daha iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.



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