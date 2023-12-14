Newcastle United yıkıldı, Milan Avrupa'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu son maçında Milan, Newcastle United'ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Newcastle United grupta son sırada kalırken, Milan UEFA Avrupa Ligi biletini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Newcastle United yıkıldı, Milan Avrupa'ya gitti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Aralık 2023 01:00
Son güncelleme 14 Aralık 2023 01:04
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu altıncı hafta maçında Newcastle United ile Milan karşı karşıya geldi. St. James Park'ta oynanan maçı Milan 2-1 kazandı.

Newcastle United'ın golünü 33. dakikada Joelinton atarken, Milan bu gole 59. dakikada Christian Pulusic ile karşılık verdi. Karşılaşmanın son dakikaları oynanırken 84. dakikada Samuel Chukwuexe takımını öne geçirdi ve maçın skorunu ilan etti.

Bu sonuçla Milan puanını 8 yaparak grupta üçüncü sıraya yükseldi ve UEFA Avrupa Ligi'ne gitti. Newcastle United, 6 puanda kalarak grubun son sırasında kaldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery