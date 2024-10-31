Newcastle United, evinde 2 golle turladı

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Newcastle United, evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi.
St. James' Park Stadyumu'ndaki maçta Newcastle, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 23'te Alexander Isak, 26'da Axel Disasi kendi kalesine attı.
St. James' Park Stadyumu'ndaki maçta Newcastle, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 23'te Alexander Isak, 26'da Axel Disasi kendi kalesine attı.