Newcastle United, evinde 2 golle turladı

İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Newcastle United, evinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Newcastle United, evinde 2 golle turladı
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31 Ekim 2024 00:36
İngiltere Lig Kupası'nın son 16 turunda Newcastle United, evinde Chelsea ile karşı karşıya geldi.

St. James' Park Stadyumu'ndaki maçta Newcastle, sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve mücadelede tur atlayan taraf oldu.

Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 23'te Alexander Isak, 26'da Axel Disasi kendi kalesine attı.


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