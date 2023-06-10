Nevşehir'de özel sporcular masa tenisi müsabakaları yapıldı

Nevşehir'de düzenlenen 2022-2023 Okul Sporları Özel Sporcular Yıldız ve Gençler Kız-Erkek Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda masa tenisi karşılaşmaları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nevşehir'de özel sporcular masa tenisi müsabakaları yapıldı
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10 Haziran 2023 17:57
Son güncelleme 10 Haziran 2023 17:58
Nevşehir'de düzenlenen, Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda masa tenisi karşılaşmaları yapıldı.

Nevşehir'de, 6 Haziran'da 81 ilden yaklaşık 1000 özel sporcunun katılımıyla başlayan müsabakalar masa tenisi ile devam etti.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Rakipleriyle karşı karşıya gelen yıldız ve genç sporcular arasında dereceye girenlere madalya takdim edildi.

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