Nevşehir'de özel sporcular masa tenisi müsabakaları yapıldı

Nevşehir'de düzenlenen, Okul Sporları Özel Sporcular Türkiye Birinciliği Müsabakaları'nda masa tenisi karşılaşmaları yapıldı.
Nevşehir'de, 6 Haziran'da 81 ilden yaklaşık 1000 özel sporcunun katılımıyla başlayan müsabakalar masa tenisi ile devam etti.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Rakipleriyle karşı karşıya gelen yıldız ve genç sporcular arasında dereceye girenlere madalya takdim edildi.
Nevşehir'de, 6 Haziran'da 81 ilden yaklaşık 1000 özel sporcunun katılımıyla başlayan müsabakalar masa tenisi ile devam etti.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'ndaki müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Rakipleriyle karşı karşıya gelen yıldız ve genç sporcular arasında dereceye girenlere madalya takdim edildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ