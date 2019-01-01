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"Nets, sezon öncesi Durant ve Kyrie'yi gizlice çalıştırdı" iddiası

NBA muhabiri Matt Sullivan, Brooklyn Nets yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in sezon öncesinde gizlice antrenman yapmak için KOVID-19 protokollerini görmezden geldiğini açığa çıkardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA muhabiri Matt Sullivan, Brooklyn Nets yıldızları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in sezon öncesinde gizlice antrenman yapmak için KOVID-19 protokollerini görmezden geldiğini açığa çıkardı.

2019-20 sezonunda Durant, aşil sakatlığı nedeniyle tüm sezonu kaçırmıştı ve Irving ise sadece 20 maçta forma giymişti. 2020-21 sezonundan önce ikili, takımla birlikte büyük bir geri dönüş yapmak istiyordu ve ekip, kimyasının zirvesinde olduklarından emin olmak için devam eden pandemi sırasında antrenman seansları düzenlemişti.

Yakın tarihli bir röportajda Sullivan, bildiği gerçekleri şu şekilde açıkladı:

"Nets'in bu kültür içinde yaptığı pek çok şey var. Yaptıkları her şeyin etrafına Kremlin benzeri bir duvar örmelerinin bir nedeni var. KOVID pandemisi sırasında, takımın yarısını çalıştırmışlardı. Aslen, Kyrie, KD ve arkadaşları Kobe'nin (Bryant) Kaliforniya'daki eski spor salonunda takımdaki arkadaşlarıyla beraberlerdi.

Normalde pandemi sırasında bunu yapmanıza izin yoktu. Birçok katı protokol, bir tane koç bulundurma ve maske takma zorunluluklarınız vardı. Ama KD ve Kyrie'yi formda tutmak için, gizli bir kamp benzeri bir şey yürütmüşlerdi."


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