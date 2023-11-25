Nesibe Aydın evinde kazandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi karşılaşmasında Nesibe Aydın evinde konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 74-70 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nesibe Aydın evinde kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Kasım 2023 22:40
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, Bursa Uludağ Basketbol'u 74-70 mağlup etti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Sertan Kırklar, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş

Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 2, Thomas 21, Pelin Derya Bilgiç 13, Cannon 24, Coates 7, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Gamze Takmaz, İlayda Güner 4

Bursa Uludağ Basketbol: Williams 17, Coulibaly 14, Tuba Poyraz 6, Avery 13, Baptiste 12, İpek Garip, Eda Şahin 8

1. Periyot: 23-16

Devre: 34-40

3. Periyot: 51-61

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery