Nesibe Aydın, evinde Fenerbahçe'yi geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Fenerbahçe Alagöz Holding'i 77-75 yendi.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Sertan Kırklar, Sabri Gündüz
Nesibe Aydın: Feride Akalan 19, Thomas 24, Nelson 12, Duygu Özen, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Derin Yaya 7, Elif Emirtekin 2, Dieng, İlayda Güner 10
Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 5, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Şerife Alperi Onar, Messeman 20, Mc Bride 28, Epoupa 3, Merve Aydın 3, Stokes 6
1. Periyot: 29-21
Devre: 49-36
3. Periyot: 66-54
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Sertan Kırklar, Sabri Gündüz
Nesibe Aydın: Feride Akalan 19, Thomas 24, Nelson 12, Duygu Özen, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Derin Yaya 7, Elif Emirtekin 2, Dieng, İlayda Güner 10
Fenerbahçe Alagöz Holding: Elif İstanbulluoğlu, Selin Rachel Gül 5, Manolya Kurtulmuş, Olcay Çakır Turgut 10, Şerife Alperi Onar, Messeman 20, Mc Bride 28, Epoupa 3, Merve Aydın 3, Stokes 6
1. Periyot: 29-21
Devre: 49-36
3. Periyot: 66-54
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