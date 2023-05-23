Nenad Bjelica: "Umarım böyle devam eder"

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica: 'Umarım böyle devam eder'
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22 Mayıs 2023 22:34
Son güncelleme 23 Mayıs 2023 00:25
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Karagümrük maçının ardından konuştu.

Nenad Bjelica yaptığı açıklamada, "Herkese ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu galibiyet ve böylesine futbol için takımımı tebrik ediyorum. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımıza inanıyorum. Bütün alanlarda rakibimizden daha iyiydik. İyi mücadele ettik. Umuyorum ki sonraki maçlarda bu performansımızı göstererek iyi maçlar çıkartacağız" dedi.

Ayrıca, "Maçtan önce de ifade ettim, farklı taktikler, farklı sistemler denemeye çalışıyoruz. 4'lü sistem daha çok hoşuma giden sistem ama daha önce de söyledim, farklı sistemlerde oyuncuları görmeye çalışıyoruz. 4'lü sistemde deplasmanda kaybettiğimiz maçlar da vardı. Bugün de 4'lü oynadık ve iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISI

Hırvat teknik adam, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri açısından gayet iyi bir karşılaşma olduğunu belirterek, "Hak edilmiş bir galibiyet oldu. Takımımı ve taraftarlarımı tebrik etmek istiyorum, teşekkür ediyorum. Aynı futbolu oynamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gelecek maçlarda farklı sistemlerde de oynayabileceklerini ifade eden Bjelica, "Bir deneme sürecindeyiz. Farklı sistem, oyuncular deneyerek nelerden daha iyi çıkarım sağlayabiliriz, bunun arayışındayız. Önümüzdeki sene çekici bir futbol olacak. Az gol yiyen, çok gol atan iyi bir futbol oynamaya çalışacağız." şeklinde görüş belirtti. 


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