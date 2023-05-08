Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe maçında dönecekler'

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Ankaragücü maçında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.



Hak ettikleri bir galibiyet olduğunu söyleyen Bjelica, "Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalına işler daha kolay olabiliyor. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarın önünde kazandığımız iççin mutluyum." dedi.



Son olarak Fenerbahçe maçı öncesi sakatların iyileşeceğini aktaran Bjelica, "Siopis, Denswil ve Trezeguet'in Fenerbahçe maçı öncesinde aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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