Nenad Bjelica: 'Birçok teklif aldım'

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Sivasspor maçı öncesi konuştu.



Nenad Bjelica yaptığı açıklamada, "Bizim çok yarışmacı grubumuz var. Bugün 20 hazır oyuncu ile buraya geldik. Sahaya çıkıp, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.



Bjelica, "Bu sıcak karşılama için herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Yoğun bir 2 gün geçirdik. Geldiğimizde çok fazla zamanımız yoktu. Çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Bugün bakalım maçta neler olacak bakalım hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.



Hırvat teknik adam, başka teklifler almasına rağmen Trabzonspor'u tercih sebebi için "7.5 aylık geçen süreçte birçok takımdan teklif aldım. Ancak bana en net şekilde gelen ve bütün planlarını neyi, nasıl yapacağını anlatan kulüp Trabzonspor oldu. Konuştuğumuz başka kulüpler oldu. Trabzonspor'u tercih etme sebeplerimden biri, İstanbul'daki büyük takımlardan sonra Türkiye'de en çok kupa kazanmış bir takım. Büyük başarılara imza atmış, Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi." şeklinde konuştu.





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