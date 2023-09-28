Nemanja Bjelica sakatlıklardan kurtulamıyor

Fenerbahçe Beko'dan ayrılarak Kızılyıldız'a transfer olan Nemanja Bjelica'dan kötü haber geldi.
35 yaşındaki yıldız isim, baldırında yaşadığı sakatlıktan dolayı EuroLeague'in açılış maçı olan Asvel karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Geçtiğimiz sezonda baldırındaki sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Bjelica, EuroLeague'de sadece 7 karşılaşmaya çıkıp 2.7 sayı ve 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.
35 yaşındaki yıldız isim, baldırında yaşadığı sakatlıktan dolayı EuroLeague'in açılış maçı olan Asvel karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Geçtiğimiz sezonda baldırındaki sakatlık nedeniyle sezonun büyük bölümünde forma giyemeyen Bjelica, EuroLeague'de sadece 7 karşılaşmaya çıkıp 2.7 sayı ve 2.1 ribaund ortalamalarıyla oynamıştı.