Nelson Semedo: 'Benfica'yı reddettim, Fenerbahçe'ye geldim'

Avrupa'da play-off turunda oynayıp Türkiye'de lig maçı ertelenmeyen tek takım Fenerbahçe. Sen oynamayı mı ertelemeyi mi tercih edersin?"

sorusuna

Nelson Semedo:

Stadyumdaki atmosferin inanılmaz olduğunu belirten Semedo, "Stadyumdaki atmosferimiz inanılmaz. Bu gururu yaşadım Feyenoord maçında. Buna odaklanmalıyız. İlk maç evimizde, bunu düşünmeliyiz, iyi sonuç almalıyız. Her şeyimizi verelim ki kazanalım. Luz'daki atmosfer de iyi ama şu an biz kendimizi düşünmeliyiz. 12. adam bizimle olacak. En iyisini yapıp onların desteğini alalım ki kazanabilelim." dedi.

Tecrübeli sağ bek takım arkadaşlarının adaptasyona yardımcı olduğunu söyleyerek, "Tanrıya şükür her şey transferimde istediğim gibi gitti. Takım arkadaşlarımdan bazıları da Portekizce de konuşuyor, adaptasyona yardımcı oluyor. Bu nedenle iyi performansla başladım. Jose Mourinho ile taktik konusunda konuşmadık ama ben bu pozisyonda, bu formasyonda oynamaya alışkınım. Biz profesyoneliz. Hepsine hazır olmalıyız. Hocamızın istediği şekilde en iyimizi vermemiz gerekiyor. 4'lü isterse de 3'lü isterse de oynarım." ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hak ettiklerini söyleyen Portekizli oyuncu şöyle konuştu:



"Benfica'dayken Luz'da atmosferi biliyorum. Ben 2.5 haftadır buradayım, oyuncularımızın kalitesini gördüm. Takım arkadaşlarım çok kaliteli. Çok kaliteli bir ekibiz. Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmeyi çok istiyorum. Bu kulüp, bu kadro, bu taraftar Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor. Her şeyin ötesinde isteğimiz çok fazla."

Nelson Semedo, Fenerbahçe'ye transferinde Vitor Pereira'nın da etkisi olduğu açıklayarak,

"BENFICA'YI REDDETTİM, F.BAHÇE'YE GELDİM"

Benfica'yı reddederek Fenerbahçe'ye geldiğini belirten sağ bek oyuncusu,

"Benfica beni istedi Fenerbahçe'den önce, ben her zaman dürüst oldum herkese. Her zaman düşündüğümü söylerim. Tabii ki Portekiz'e dönmemi istedi Benfica. 31 yaşımdayım ama fizik olarak çok iyi durumdayım. Önümde yıllar var. Fenerbahçe'ye gelme imkanım vardı. Çok özel bir kulüp. Fenerbahçe'ye gelmek istedim. Mourinho'nun burada olması çok önemli bir sebepti. Kararımdan ötürü çok mutluyum." dedi

Nelson Semedo, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu:



"Şampiyonlar Ligi'ni biliyorum, seviyeyi biliyorum. Biz de o seviyedeyiz. Bu kalitemiz var. Benfica çok iyi bir takım. Eminim ki Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız."