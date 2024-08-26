Necip Uysal'ın sakatlık üzüntüsü!

Birçok mevkide oynayan ve joker görevi üstlenen Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak olan Beşiktaş'ın kaptanı Necip Uysal, talihsiz bir sakatlık yaşadı. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu en az 6 ay sahalardan uzak kalacak ve kariyerindeki en uzun sakatlık sürecini geçirek.

, Fotoğraf; Twitter
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Necip Uysal'ın sakatlık üzüntüsü!
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26 Ağustos 2024 10:46
Son güncelleme 26 Ağustos 2024 10:48
Beşiktaş efsanelerinden Necip Uysal önceki gün yapılan idmanda sol dizinden sakatlandı. Yapılan muayene ve MR görüntülemesinde, sol dizinde ön çapraz bağ yaralanması tespit edildi. En az 6 ay sahalardan uzak kalacak tecrübeli futbolcu, ikinci devrenin ilk haftalarına yetiştirilmesi bekleniyor.

2010-11 sezonunda bu yana Beşiktaş forması giyen Necip Uysal en uzun sakatlığını aynı sezonda yaşadı. O sezon iç bağ yırtığı yaşayan Necip 28 gün sahalardan uzak kalmış 4 maç kaçırmıştı. Kariyeri boyunca hiç 1 ay sahalardan uzak kalmadı. Necip Uysal, yaşadığı bu sakatlıkla kariyerinin en uzun ve ciddi sakatlık dönemini geçirecek.

RIZA ÇALIMBAY'IN REKORUNA ORTAK

Kariyerinde Beşiktaş'tan başka takım olmayan Necip Uysal şu ana kadar Siyah-beyazlı forma altında 461 maç oynadı. Beşiktaş'ta 16. sezonuna başlayan ve Rıza Çalımbay'ın rekoruna ortak olan Necip, bu sezon sadece Samsunspor maçında 45 dakika sahada kaldı. Birçok mevkide oynayan ve joker görevi üstlenen Necip, siyah beyazlı takımda tüm kulvarlarda 461 resmi maça çıktı 6 gol atıp, 18 asist yaptı.

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