NBA, önümüzdeki 2024-25 sezonunda ikincisi düzenlenecek olan Sezon İçi Turnuvası'nda yer alacak grupları duyurdu.



30 takımın tamamı önceki sezonun derecelerine göre yerleştirilirken, beşer takım Doğu'dan ve Batı'dan üçer grup olacak şekilde toplam altı gruba yerleştirildi.



NBA Kupası yolunda 12 Kasım tarihinde başlayacak olan grup aşamaları sonrası 67 maç oynanacak ve galibiyetler ve mağlubiyetler ise takımın normal sezon sıralamasına dahil edilecek.



Batı Konferansı grupları şu şekilde olacak:



A GRUBU

Minnesota Timberwolves

Los Angeles Clippers

Sacramento Kings

Houston Rockets

Portland Trail Blazers



B GRUBU

Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns

Los Angeles Lakers

Utah Jazz

San Antonio Spurs



C GRUBU

Denver Nuggets

Golden State Warriors

New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies



Doğu Konferansı'nın grupları:



A GRUBU

New York Knicks

Orlando Magic

Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets

Charlotte Hornets



B GRUBU

Milwaukee Bucks

Indiana Pacers

Miami Heat

Toronto Raptors

Detroit Pistons



C GRUBU

Boston Celtics

Cleveland Cavaliers

Chicago Bulls

Atlanta Hawks

Washington Wizards



İki konferansın her birinden en iyi takım ve derecesine göre ikinci sırada olacak wild-card takım, eleme gruplarına katılacak.



Eleme turları tek elemeli maçlardan oluşacak ve çeyrek finaller 10 ve 11 Aralık'ta oynanacak. Yarı final ve finaller ise sırasıyla 14 ve 17 Aralık'ta Las Vegas'ta oynanacak.



Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı yenerek ilk Sezon İçi Turnuvası'nı kazanan takım olmuştu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU