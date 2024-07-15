NBA, önümüzdeki 2024-25 sezonunda ikincisi düzenlenecek olan Sezon İçi Turnuvası'nda yer alacak grupları duyurdu.
30 takımın tamamı önceki sezonun derecelerine göre yerleştirilirken, beşer takım Doğu'dan ve Batı'dan üçer grup olacak şekilde toplam altı gruba yerleştirildi.
NBA Kupası yolunda 12 Kasım tarihinde başlayacak olan grup aşamaları sonrası 67 maç oynanacak ve galibiyetler ve mağlubiyetler ise takımın normal sezon sıralamasına dahil edilecek.
Batı Konferansı grupları şu şekilde olacak:
A GRUBU
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
Sacramento Kings
Houston Rockets
Portland Trail Blazers
B GRUBU
Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
Utah Jazz
San Antonio Spurs
C GRUBU
Denver Nuggets
Golden State Warriors
New Orleans Pelicans
Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies
Doğu Konferansı'nın grupları:
A GRUBU
New York Knicks
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
B GRUBU
Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
Miami Heat
Toronto Raptors
Detroit Pistons
C GRUBU
Boston Celtics
Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls
Atlanta Hawks
Washington Wizards
İki konferansın her birinden en iyi takım ve derecesine göre ikinci sırada olacak wild-card takım, eleme gruplarına katılacak.
Eleme turları tek elemeli maçlardan oluşacak ve çeyrek finaller 10 ve 11 Aralık'ta oynanacak. Yarı final ve finaller ise sırasıyla 14 ve 17 Aralık'ta Las Vegas'ta oynanacak.
Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı yenerek ilk Sezon İçi Turnuvası'nı kazanan takım olmuştu.
30 takımın tamamı önceki sezonun derecelerine göre yerleştirilirken, beşer takım Doğu'dan ve Batı'dan üçer grup olacak şekilde toplam altı gruba yerleştirildi.
NBA Kupası yolunda 12 Kasım tarihinde başlayacak olan grup aşamaları sonrası 67 maç oynanacak ve galibiyetler ve mağlubiyetler ise takımın normal sezon sıralamasına dahil edilecek.
Batı Konferansı grupları şu şekilde olacak:
A GRUBU
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
Sacramento Kings
Houston Rockets
Portland Trail Blazers
B GRUBU
Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
Utah Jazz
San Antonio Spurs
C GRUBU
Denver Nuggets
Golden State Warriors
New Orleans Pelicans
Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies
Doğu Konferansı'nın grupları:
A GRUBU
New York Knicks
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets
B GRUBU
Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
Miami Heat
Toronto Raptors
Detroit Pistons
C GRUBU
Boston Celtics
Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls
Atlanta Hawks
Washington Wizards
İki konferansın her birinden en iyi takım ve derecesine göre ikinci sırada olacak wild-card takım, eleme gruplarına katılacak.
Eleme turları tek elemeli maçlardan oluşacak ve çeyrek finaller 10 ve 11 Aralık'ta oynanacak. Yarı final ve finaller ise sırasıyla 14 ve 17 Aralık'ta Las Vegas'ta oynanacak.
Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı yenerek ilk Sezon İçi Turnuvası'nı kazanan takım olmuştu.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU