NBA'in 2024-25 Sezon İçi Turnuvası grupları belli oldu

NBA, önümüzdeki 2024-25 sezonunda ikincisi düzenlenecek olan Sezon İçi Turnuvası'nda yer alacak grupları duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
NBA'in 2024-25 Sezon İçi Turnuvası grupları belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2024 13:55
Son güncelleme 15 Temmuz 2024 13:56
NBA, önümüzdeki 2024-25 sezonunda ikincisi düzenlenecek olan Sezon İçi Turnuvası'nda yer alacak grupları duyurdu.

30 takımın tamamı önceki sezonun derecelerine göre yerleştirilirken, beşer takım Doğu'dan ve Batı'dan üçer grup olacak şekilde toplam altı gruba yerleştirildi.

NBA Kupası yolunda 12 Kasım tarihinde başlayacak olan grup aşamaları sonrası 67 maç oynanacak ve galibiyetler ve mağlubiyetler ise takımın normal sezon sıralamasına dahil edilecek.

Batı Konferansı grupları şu şekilde olacak:

A GRUBU
Minnesota Timberwolves
Los Angeles Clippers
Sacramento Kings
Houston Rockets
Portland Trail Blazers

B GRUBU
Oklahoma City Thunder
Phoenix Suns
Los Angeles Lakers
Utah Jazz
San Antonio Spurs

C GRUBU
Denver Nuggets
Golden State Warriors
New Orleans Pelicans
Dallas Mavericks
Memphis Grizzlies

Doğu Konferansı'nın grupları:

A GRUBU
New York Knicks
Orlando Magic
Philadelphia 76ers
Brooklyn Nets
Charlotte Hornets

B GRUBU
Milwaukee Bucks
Indiana Pacers
Miami Heat
Toronto Raptors
Detroit Pistons

C GRUBU
Boston Celtics
Cleveland Cavaliers
Chicago Bulls
Atlanta Hawks
Washington Wizards

İki konferansın her birinden en iyi takım ve derecesine göre ikinci sırada olacak wild-card takım, eleme gruplarına katılacak.

Eleme turları tek elemeli maçlardan oluşacak ve çeyrek finaller 10 ve 11 Aralık'ta oynanacak. Yarı final ve finaller ise sırasıyla 14 ve 17 Aralık'ta Las Vegas'ta oynanacak.

Geçtiğimiz sezon Los Angeles Lakers, Indiana Pacers'ı yenerek ilk Sezon İçi Turnuvası'nı kazanan takım olmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery