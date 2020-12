NBA heyecanı Tuttur.com'da katlanıyor!

NBA maçlarını Tuttur.com'da CANLI İZLE, CANLI KUPON YAP!

NBA sezonunun Noel'e kadar gerçek anlamda başlamadığı söylenir. 2020-21 sezonu yalnızca birkaç gün önce başladığından ötürü, bu düşünce bu sene neredeyse tam anlamıyla doğru sayılabilir.NBA, bu sene 73'üncü Noel Günü maçlarını oynayacak. Lig, ilk Noel maçını ikinci sezonu olan 1947'de oynamaya başlamıştı. O zamandan beri, lokavttan ötürü kısaltılan 1998-99 sezonu istisna olmak üzere, Noel maçları her yıl kesintisiz bir şekilde oynanmaya devam ediliyor.NBA'in bu seneki Noel şenliklerinde arenalarda taraftarlar bulunmayacak olsa da, ligin bazı en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının yer alacağı beş maçlık bir program, izleyicilerin beğenisine sunulacak.İşte bu yılki Noel eşleşmeleri için bilmeniz gereken her şey:Bugünkü programın ilk maçında New Orleans yıldızı Zion Williamson, kariyerinin ilk Noel maçında forma giyecek.Pelicans böylece iki yıl üst üste, Noel'de sahne almış olacak. Brandon Ingram geçtiğimiz sezon Denver'a karşı oynanan maçta yedi üçlük isabeti bularak Noel günü rekoru kırarken, çaylak olan Zion sakatlığından ötürü forma giyememişti.Heat ekibi sezon açılış maçında yenilmiş olsa da, ancak koç Erik Spoelstra Noel Günü'nde yenilmez kalmayı hedefleyecek. Spoelstra, Miami kariyerinde 7-0 iken, Miami tüm zamanlarda 10-2 ile bu kategoride lider konumda.Giannis Antetokounmpo ve Bucks, sezon açılış maçında bir son saniye şutu ile yenildikten sonra, sezonun ilk galibiyetini arıyor.Arka arkaya üçüncü kez Noel'de oynayan Milwaukee ekibi, 1968'den beri ilk kez ev sahipliği yapacak.Steph Curry ve Warriors, Klay Thompson'ın devam eden yokluğunun ortasında kendi rotasyon değişikliklerine hala uyum sürecinde ve bu da, bu maçı erkenden takım içi kimyayı oluşturmaya çalışan iki ekibin ilgi çekici bir eşleşmesi haline getiriyor.Boston'dan ayrıldıktan bir yıl sonra Kyrie Irving, uzun zamandır beklenen normal sezon dönüşünü yapıyor.Irving ve Kevin Durant, açılış gecesinde aldıkları galibiyet sonrası, Doğu Konferansı'ndaki bir başka iddialı ekibe karşı büyük sahneye çıkıyorlar.Celtics, Jayson Tatum'ın Bucks'ı son saniye üçlüğüyle devirdiği büyük bir galibiyetten geliyor. Boston'ın genç yıldız ikilisi Tatum ve Jaylen Brown, Durant ve Irving gibi şampiyonluk deneyimi olan bir çift yıldıza karşı erken bir teste tabi tutulacaklar.LeBron James, günün en ilgi çeken maçında Luka Doncic'e karşı mücadele edecek. Dört kez MVP ve dört kez şampiyon olan James, kariyerinin 15'inci Noel Günü maçında oynayacak ve bu alanda efsane oyuncu Kobe Bryant'ın (16) arkasında ikinci sıraya yerleşecek.Geleceğin MVP'si ve şampiyonu olacağı varsayılan Doncic ise, Noel'deki ilk maçına çıkmış olacak.Taraftarlar bu büyük oyuncuların karşılaşmasını büyük sahnede izlemeyi umarken, James ve Doncic yalnızca Lakers ve Mavericks'in sezondaki ilk maçlarını kaybetmiş olmalarından ötürü, bir galibiyet arayışında olacaklar.Program, belki de günün en ateşli karşılaşmasıyla sona edecek. Utanç verici 3-1'lik playoff fiyaskosundan üç ay sonra Kawhi Leonard, Paul George ve Clippers, sezon başında oynayacakları bu rövanş maçında Nikola Jokic, Jamal Murray ve Nuggets ile tekrar karşı karşıya gelecekler.Clippers, kadrodaki kimya sorunlarını çözmeye devam ederken, sezonun açılış maçında Lakers karşısında zorlu bir galibiyet elde etmişti. Nuggets ise, son saniyede Buddy Hield'ın tiplediği basket ile acı bir mağlubiyet almıştı.