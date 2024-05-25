NBA yöneticilerinin, Philadelphia 76ers'a gideceğine yönelik söylentilere rağmen Jimmy Butler'ın bu yaz Miami Heat'ten ayrılmasını beklemediği iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Butler'ın yaz döneminde 76ers'a yeniden katılma olasılığını tartıştı ve söylentileri reddederek, çoğu lig yöneticisinin Heat yıldızının bu yaz Miami'den ayrılmasını beklemediğini belirtti:



"Miami'de kontratını uzatma hakkına sahip olan Jimmy Butler'ın durumu çok daha kasvetli bir dinamik. Sixers elbette daha önce de Butler'la beraberdi. Embiid ile yakın bir ilişki sürdürdüler ve Butler, Daryl Morey'nin geçmişte Houston'dayken birçok kez almaya çalıştığı bir yıldızdı. Ancak bu noktada lig yöneticileri, Butler'ın büyük ihtimalle Heat'te kalacağını düşünüyorlar."



Butler'ın Embiid ile olan yakın ilişkisi nedeniyle, kendisinin bir süredir 76ers'a döneceği söylentileri dolaşıyordu. İki yıldız oyuncu, 2018-19 sezonunda Philly'de birlikte oynamış ancak playofflarda o yılın şampiyonu Toronto Raptors'a elenmişti.



Butler, 76ers'ın Tobias Harris'e beş yıllığı 180 milyon dolar değerinde maksimuma yakın bir sözleşme teklif etmeyi tercih etmesiyle, takımdan o yaz ayrılmış ve Heat'e katılmıştı.





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