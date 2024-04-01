NBA'den Victor Wembanyama'ya 25 bin dolar ceza

San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın, topu taraftarlara atması nedeniyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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NBA'den Victor Wembanyama'ya 25 bin dolar ceza
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01 Nisan 2024 11:58
San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama'nın, topu taraftarlara atması nedeniyle NBA tarafından 25 bin dolar para cezasına çarptırıldığı bildirildi.

NBA, Wembanyama'yı takımının New York Knicks'i uzatmada 130-126 yenmesinin ardından topu tribünlere attığı için 25 bin dolar para cezasına çarptırdığını duyurdu.

Sezonun en iyi performansını 40 sayı, 20 ribaund ve 7 asistle ortaya koyan Wembanyama, maç bitiminin ardından topu kısa bir süre kucaklayıp ardından ev sahibi taraftara atarak kutlama yaptı.

Kimileri, aynı maçta Knicks'in yıldızı Jalen Brunson'ın kariyer rekoru 61 sayı bulmasının ardından Wembanyama'nın maç topunu taraftarlara atmasından rahatsız olmuştu.

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