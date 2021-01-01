NBA'den Porter Jr.'a, 50 bin dolarlık para cezası!

NBA, Houston Rockets guardı Kevin Porter Jr.'ın, 19 Nisan'da Miami'deki bir striptiz kulübüne giderek NBA'in sağlık ve güvenlik protokollerini ihlal ettiği için, 50 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



19 Nisan tarihinde, Porter Jr.'ın beraber dışarı çıktığı takım arkadaşı Sterling Brown, mekan dışında saldırıya uğramıştı.



Porter, Brown ve Rockets'tan diğer takım arkadaşları, Miami'de takım otelinden 20 dakika uzaklıktaki bir striptiz kulübünü ziyaret etmişlerdi. Brown, 19 Nisan'ın erken saatlerinde ayrılmaya çalışırken, iddiaya göre yanlışlıkla yanlış araca bindikten sonra saldırıya uğramıştı.



Yüzünde ve vücudunda kayda değer yaralanmalar geçiren Brown'ın, Miami'deki bir hastanede ameliyat olması gerektiği belirtilmişti.



Miami-Dade Polis Departmanından bazı memurlar, saldırının ardından yetkililer olay yerine geldiğinde, Brown ve isimsiz bir kişinin işbirliği yapmadığını açıklamışlardı. Polis tarafından erişilen kamera görüntülerinde, Porter ve yaralı durumda olan Brown'ın memurlarla hararetli bir tartışma içine girdikleri görülmüştü.



Porter, ayın 19'unda Miami Heat'e karşı oynanan maçtan sonra protokole alınmış ve geçtiğimiz Salı gecesi Minnesota Timberwolves'a karşı oynanan karşılaşma öncesinde üç maçı kaçırmıştı.



