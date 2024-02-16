LA Clippers'ın tecrübeli oyuncusu PJ Tucker, takas edilmek istediğini ifade ettiği için NBA tarafından 75 bin dolar para cezasına çarptırıldı.



NBA, Tucker'ın "başka bir takıma takas edilme isteğini ifade eden kamuya açık yorumları nedeniyle" 75 bin dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.



ESPN'den Ohm Youngmisuk, 6 Şubat'ta Tucker'ın Clippers'tan "aktif olarak takas edilmeye çalıştığını söylediğini" bildirmişti.



Ancak Los Angeles ekibi kendisini son takas gününden önce bir yere göndermemişti ve ClutchPoints'ten Tomer Azarly ile konuşan Tucker, durumla ilgili duyduğu hayal kırıklığını şu şekilde dile getirdi:



"Bunları yaşamak zorunda değilim diye düşünüyorum. Burada olmayı ben istemedim. Burada olmak için bir takas talebim olmadı."



Tucker, Philadelphia 76ers kendisini Ekim ayında James Harden takasının bir parçası olarak Los Angeles'a göndermişti. Tecrübeli oyuncu sağlıklı olmasına rağmen rotasyondan düşmüş, en son 27 Kasım'da forma giymişti.



