NBA'in, New York Knicks ile yardımcı koç Rick Brunson'ın terfisinin ligin maaş sınırı kurallarını ihlal edip etmediği konusunda temasa geçtiği bildirildi.



Rick Brunson 2024 yazında terfi alırken, oğlu Jalen Brunson ise dört yıllığı 156,5 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalamıştı.



Jalen 2025 yazına kadar bekleseydi, 270 milyon dolarlık bir maksimum uzatma almaya hak kazanacaktı.



Knicks, ligin bu soruşturmasının "taciz" niteliğinde olduğunu söyledi.



MSG Sports, yaptığı açıklamada "Rick Brunson'ın terfisine ilişkin NBA'in söylentilere göre soruşturmasına yanıt olarak, Brunson eski yardımcı başantrenör Johnnie Bryant'ın yerini almıştır ve kendisiyle aynı maaşı almaktadır. Rick'in terfiyi hak etmediğinin iddia edilmesi ise saldırganca bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.



Knicks sezonda 8-6'lık derecesiyle Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alıyor.



