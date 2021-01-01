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NBA'de 7 playoff eşleşmesi belli oldu!

NBA'de Pacers'ı 27 sayı farkla yenen Wizards, play-off biletini kaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Indiana Pacers'ı 142-115 mağlup eden Washington Wizards, Doğu Konferansı'nda play-off'a yükselen son takım oldu.

Play-in turnuvasındaki ilk karşılaşmasında Boston Celtics'e yenilen Wizards, Charlotte Hornets'ı yenen Pacers ile finalde karşı karşıya geldi.

Bradley Beal'in 25 sayı, 5 ribaunt, Russell Westbrook'un 18 sayı, 15 asist ve Rui Hachimura'nın 18 sayı, 4 ribauntluk performansları Wizards'ı galibiyete taşıdı.

Pacers'ta Malcolm Brogdon'un 24 sayı, 4 asisti ile Domantas Sabonis'in 19 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik "triple-double"ı kazanmak için yetmedi.

Bu sonuçla Doğu Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ve son takım olan Wizards, normal sezon lideri Philadelphia 76ers ile eşleşti.

Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasında cumartesi günü oynanacak mücadele ise Batı Konferansı'nda play-off'a katılacak son ekibi belirleyecek.

NBA'DE PLAYOFF EŞLEŞMELERİ

Doğu Konferansı

Philadelphia 76ers - Washington Wizards

Brooklyn Nets - Boston Celtics

Milwaukee Bucks - Miami Heat

New York Knicks - Atlanta Hawks

Batı Konferansı

Utah Jazz - Warriors/Grizzlies

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks


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