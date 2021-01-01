NBA'de 7 playoff eşleşmesi belli oldu!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-in maçında Indiana Pacers'ı 142-115 mağlup eden Washington Wizards, Doğu Konferansı'nda play-off'a yükselen son takım oldu.



Play-in turnuvasındaki ilk karşılaşmasında Boston Celtics'e yenilen Wizards, Charlotte Hornets'ı yenen Pacers ile finalde karşı karşıya geldi.



Bradley Beal'in 25 sayı, 5 ribaunt, Russell Westbrook'un 18 sayı, 15 asist ve Rui Hachimura'nın 18 sayı, 4 ribauntluk performansları Wizards'ı galibiyete taşıdı.



Pacers'ta Malcolm Brogdon'un 24 sayı, 4 asisti ile Domantas Sabonis'in 19 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistlik "triple-double"ı kazanmak için yetmedi.



Bu sonuçla Doğu Konferansı'nda play-off vizesi alan 8. ve son takım olan Wizards, normal sezon lideri Philadelphia 76ers ile eşleşti.



Golden State Warriors ile Memphis Grizzlies arasında cumartesi günü oynanacak mücadele ise Batı Konferansı'nda play-off'a katılacak son ekibi belirleyecek.



NBA'DE PLAYOFF EŞLEŞMELERİ



Doğu Konferansı



Philadelphia 76ers - Washington Wizards



Brooklyn Nets - Boston Celtics



Milwaukee Bucks - Miami Heat



New York Knicks - Atlanta Hawks



Batı Konferansı



Utah Jazz - Warriors/Grizzlies



Phoenix Suns - Los Angeles Lakers



Denver Nuggets - Portland Trail Blazers



Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks



