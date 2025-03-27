NBA, Avrupa'da yeni bir basketbol ligi kurma planlarını hızlandırıyor.



Real Madrid, FC Barcelona, LDLC ASVEL Villeurbanne ve Fenerbahçe Beko'nun bu projeye katılabilecek takımlar arasında olduğu belirtilirken, Fransız futbol devi Paris Saint-Germain (PSG) de ilgisini resmen doğruladı.



The Athletic'in haberine göre, NBA Avrupa'nın 2026'da başlaması ve Sportico'nun yayınladığı rapora göre ise 16 takımdan oluşması planlanıyor. Yeni ligde büyük şehirlerde kurulacak franchise'lar ve EuroLeague'den ayrılan takımlar yer alabilir. Paris ve Londra gibi pazarlarda ekiplerin değerinin en az 500 milyon dolar olması bekleniyor.



Paris'te bir NBA takımı kurmayı düşünen PSG, Paris Basketball'u satın alma ya da yeni bir ekip oluşturma seçeneklerini değerlendiriyor.



NBA başkanı Adam Silver ve PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin projeyle ilgili olarak görüştüğü bildirildi.



NBA Avrupa projesi, basketbolun küresel çapta büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor ve 2026-2027 sezonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.



