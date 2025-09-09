09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

Nazillispor'da transfer çalışması sürüyor!

Yeni sezona Ayvalıkgücü Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan Nazillispor, transfer için çalışmalarına devam ediyor.

Nazillispor'da transfer çalışması sürüyor!
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Nazillispor transfer harekatını sürdürüyor.

Transfer yasağı olduğu için kadrosuna kattığı isimleri yeni statüyle amatöre döndürüp amatör olarak oynatan, kadrosunda geçen sezondan kalan 4 isim haricinde profesyonel oyuncu olmayan Nazilli, Pazarspor'dan 27 yaşındaki stoper Furkan Yılgın ile de sözleşme imzaladı.

Furkan da amatöre dönüp takımda amatör olarak forma giyecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekip altyapıya da Şirinyer FK'dan 19 yaşındaki Arda Kabadayı'yı transfer etti.
