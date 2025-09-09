Nazillispor'da transfer çalışması sürüyor!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanındaki 2-0'lık mağlubiyetle başlayan Nazillispor transfer harekatını sürdürüyor.



Transfer yasağı olduğu için kadrosuna kattığı isimleri yeni statüyle amatöre döndürüp amatör olarak oynatan, kadrosunda geçen sezondan kalan 4 isim haricinde profesyonel oyuncu olmayan Nazilli, Pazarspor'dan 27 yaşındaki stoper Furkan Yılgın ile de sözleşme imzaladı.



Furkan da amatöre dönüp takımda amatör olarak forma giyecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekip altyapıya da Şirinyer FK'dan 19 yaşındaki Arda Kabadayı'yı transfer etti.