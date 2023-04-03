Nathan Redmond 'Tarihe geçeceğim' dedi, haklı çıktı!

Beşiktaşlı Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisi öncesinde 'Tarihe geçeceğim' dedi ve haklı çıktı. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nathan Redmond 'Tarihe geçeceğim' dedi, haklı çıktı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Nisan 2023 00:59
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi derbide 4-2 yendiği karşılaşmaya damga vuran Nathan Redmond, maçtan önce tarihe geçeceğini söyledi ve haklı çıktı!

Kadıköy'de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına derbide tarihe geçeceğini söyledi ve karşılaşma sonrası bu konuşmayı paylaştı.

Nathan Redmond, bir arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanına çıktığı maçta ikinci yarıda oyuna giren Nathan Redmond, gösterdiği performansla uzun yıllar unutulmayacak anların altına imza attı.



 

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery