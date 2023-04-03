Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi derbide 4-2 yendiği karşılaşmaya damga vuran Nathan Redmond, maçtan önce tarihe geçeceğini söyledi ve haklı çıktı!Kadıköy'de 1 gol ve 3 asistlik performansla yıldızlaşan 29 yaşındaki İngiliz futbolcu, Fenerbahçe derbisinden önce bir arkadaşına derbide tarihe geçeceğini söyledi ve karşılaşma sonrası bu konuşmayı paylaştı.Nathan Redmond, bir arkadaşına attığı mesajda "Yine yedek kulübesindeyim ama gol atacağım ve tarih yazacağım." ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın Fenerbahçe deplasmanına çıktığı maçta ikinci yarıda oyuna giren Nathan Redmond, gösterdiği performansla uzun yıllar unutulmayacak anların altına imza attı.