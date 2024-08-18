İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli, Hellas Verona deplasmanına konuk oldu. Amntonio Conte yönetiminde ligde ilk maçına çıkan Napoli, sahadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
Karşılaşmada Verona'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Dailon Livramento ile 75 ve 90'da Daniel Mosquera attı.
Bu sonucun ardından Napoli, sezona puansız başladı. Hellas Verona, ilk maçtan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Napoli, ligde gelecek hafta sahasında Bolonga'yı ağırlayacak. Hellas Verona, bu kez Juventus'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Verona'ya galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Dailon Livramento ile 75 ve 90'da Daniel Mosquera attı.
Bu sonucun ardından Napoli, sezona puansız başladı. Hellas Verona, ilk maçtan 3 puanı hanesine yazdırdı.
Napoli, ligde gelecek hafta sahasında Bolonga'yı ağırlayacak. Hellas Verona, bu kez Juventus'u ağırlayacak.
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