Napoli iki golle liderlik koltuğunu devraldı

Napoli, Serie A'nın 6. haftasında Cagliari'yi sahasında 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğunu yeniden devraldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Napoli iki golle liderlik koltuğunu devraldı
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26 Eylül 2021 23:52
Serie A'nın 6. haftasında Napoli, sahasında Cagliari'yi ağırladı.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan maçı Napoli 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçta sessizliği bozan isim son haftaların golcüsü Osimhen oldu. Nijeryalı golcü 11. dakikada Zielinski'nin asisti ile topu ağlara gönderdi ve Napoli ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan Napoli, 57. dakikada Insigne'nin penaltısı ile farkı ikiye çıkardı. İkinci golden sonra oyunu istediği gibi yönlendiren Napoli skoru koruyarak sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 18'e yükselerek Milan'a kaptırdığı liderliğe yeniden ulaştı, Cagliari ise 2 puanda kaldı.


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