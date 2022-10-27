UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Napoli, sahasında Rangers ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki mücadeleyi kazanan taraf İtalyan ekibi oldu.



Napoli, 11 ve 16. dakikalarda Giovanni Simeone'nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken Leo Oestigaard 80. dakikada maçın skorunu belirledi.



Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonucun ardından Napoli 5'te 5 yaptı ve puanını 15'e çıkardı. Rangers ise 5 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.



Grubun son haftasında Napoli, Liverpool deplasmanına konuk olacak. Rangers, sahasında Ajax'ı ağırlayacak.



