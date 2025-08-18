Napoli'den Hojlund hamlesi

Napoli, Romelu Lukaku'nun 3 ayı aşkın süre sahalardan uzak kalacak olması sonrası forvet arayışlarını hızlandırdı.





İtalyan ekibi, Manchester United ile doğrudan temas kurarak Rasmus Hojlund'un kiralanma şartlarını sordu. Haberi aktaran Fabrizio Romano, görüşmelerin gerçekleştiğini doğruladı.





Manchester United cephesi ise Danimarkalı forveti takımda tutma konusunda kararlı. Kulübün, Hojlund'u bırakma gibi bir planı bulunmazken, aynı zamanda bugün gündeme gelen Joshua Zirkzee iddialarının da gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Romano, teknik direktör Ruben Amorim'in net bir plan doğrultusunda hareket ettiğini ve Zirkzee için herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

Napoli'nin önümüzdeki günlerde Hojlund için resmi bir teklif yapıp yapmayacağı merakla bekleniyor.



