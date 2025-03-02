Napoli'de duraklama dönemi!

İtalya Ligi'nde şampiyonluk adaylarından biri olan Napoli, son haftalarda düşüşe geçti.



Antonio Conte'nin ekibi Napoli, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Napoli, bu süreçte 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



Napoli, ligin bir sonraki hatasında sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.



Napoli'nin ligde son 5 maçta aldığı sonuçlar:



Roma 1-1 Napoli

Napoli 1-1 Udinese

Lazio 2-2 Napoli

Como 2-1 Napoli

Napoli 1-1 Inter



