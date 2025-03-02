Napoli'de duraklama dönemi!

İtalya'da zirve yarışı veren Napoli, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Napoli'de duraklama dönemi!
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02 Mart 2025 16:05
İtalya Ligi'nde şampiyonluk adaylarından biri olan Napoli, son haftalarda düşüşe geçti.

Antonio Conte'nin ekibi Napoli, ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamadı. Napoli, bu süreçte 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Napoli, ligin bir sonraki hatasında sahasında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek.

Napoli'nin ligde son 5 maçta aldığı sonuçlar:

Roma 1-1 Napoli
Napoli 1-1 Udinese
Lazio 2-2 Napoli
Como 2-1 Napoli
Napoli 1-1 Inter

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