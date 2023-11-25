İtalya Serie A 13. hafta maçında Napoli, deplasmanda Atalanta ile karşılaştı.



Gewiss Stadium'da oynanan maçı Napoli 2-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Kvaratskhelia ve 79. dakikada Elif Elmas kaydetti. Atalanta'nın tek golü 53. dakikada Lookman'dan geldi.



Napoli bu sonuçla puanını 24'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Atalanta ise 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Napoli, lider Inter'i konuk edecek. Atalanta ise Torinı deplasmanına gidecek.





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