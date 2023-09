Nany Dimata: 'Galatasaray'a karşı hayatımı ortaya koyarım'

Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor.



Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kırmızı-beyazlıların yeni transferi forvet oyuncusu Nany Dimata, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Takıma da yeni geldim. İyi ilişkiler kuruyoruz. Takım olarak daha iyisini yapmak için buradayız. İnşallah da bu şekilde devam edeceğiz. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Barcelona'dan geldim. Dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi. Samsun'da çok güzel bir şehir. Buradaki insanlar da çok sıcak kanlılar. Bana da çok iyi davranıyorlar. Taraftarlarımız da, gerek burada oynadığımız hazırlık maçlarında bize yardımcı oluyorlar. Onları yanımızda görmek bizim için çok çok önemli" dedi.



"HAYATIMI ORTAYA KOYABİLİRİM"



Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçına değinen Dimata, "Öncelikle çok zor bir maç olacağını söyleyebilirim. Tabii ki oraya puan ya da puanları almaya gidiyoruz. Bu tür maçlar beni çok mutlu ediyor. Gerekirse bu tür maçlarda da hayatımı ortaya koyabilirim. Süper Lig'de 11 seneden sonra ilk yılımız. Bizden çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. Bizden daha zayıf olan takımlara karşı mütevazi olup herkese saygı göstereceğiz. Bizden daha güçlü olan takımlara ise tabii ki de orada yüzde 100'ümüzü vererek, her gün daha iyisini yaparak elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Kendimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor ama her geçen gün daha iyi oynamamız gerekiyor" diye konuştu.



Icardi, Abubakar, Zeco gibi forverlerle nasıl rekabet edebileceği sorulması üzerine Dimata, "Öncelikle şunu söyleyebilirim. Ben kimseyle rekabet etmiyorum. Bu benim hayata bakış açım. Kendimle rekabet edip, daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Hedefim de her geçen gün daha iyisini yaparak Avrupa'nın en iyi forvetlerinden birisi olmak" şeklinde konuştu.