Nando De Colo: "Hiç pes etmedik!"

Fenerbahçe Beko'nun oyun kurucusu Nando De Colo, Baskonia maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Nando De Colo: 'Hiç pes etmedik!'
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16 Aralık 2021 22:44
Fenerbahçe Beko'nun yıldız oyun kurucusu Nando De Colo, EuroLeague'de kazandıkları Baskonia maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maç boyunca pes etmediklerinin altını çizen Fransız oyuncu, "Gerçekten çok iyi hissediyorum. İyi bir yolda gidiyoruz. Üzerine koymaya devam ediyoruz. Başlangıcımız iyi değildi fakat iyi bir ritme girdik. Bugün de savunmada herkes katkı verdi. Hiç pes etmediğimiz, geri adım atmadığımız bir maç oynadık." dedi.


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