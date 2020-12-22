'Nagatomo artık orta sahayı geçemiyor'

Galatasaray tarafından serbest bırakıldıktan sonra Marsilya'ya transfer olan Yuto Nagatomo'nun Fransız ekibindeki performansı tartışma konusu oldu.



Performansında düşüş olduğu eleştirilerinin gölgesinde takımını en zayıf halkası olarak gösterlen Japon savunmacı Nagatomo için La Provence'dan gazeteci Jean-Claude Leblois yaptığı değerlendirmede bulundu. Leblois'e göre rakiplerin onun oynadığı bölgeler avantaj olarak gördüğü iddia edildi.



Leblois tarafından yapılan değerlendirme şu şekilde:



"Nagatomo çok risk alarak oynuyor. Orta sahayı geçtiğini görmek bir mucize. Ayrıca defanstayken rakip takımlar onun oynadığı bölgelerden hücum etme konusunda özel çaba gösteriyor ve başarılı oluyorlar. Reims maçı bir istisna değilit. Karşısında oynayan Cafaro resmen bir kaç kez başını döndürdü."



Marsilya formasıyla bu sezon çıktığı 7 maçın 5'inde ilk 11'de forma giyen Nagatomo, şu ana kadar herhangi bir gole katkı sağlayamadı.



