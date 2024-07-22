Nafia Kuş Aydın: ''Tek eksik olan madalyayı almak istiyorum''

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek milli taekwondocu Nafia Kuş Aydın, Paris'ten olimpiyat şampiyonu olarak dönerek kariyerindeki tek eksiği de tamamlamak istediğini söyledi.



Türkiye Taekwondo Federasyonu'nu konuşan tecrübeli sporcu, olimpiyat hikayesini en iyi şekilde bitirmek istediğini dile getirerek, "Her olimpiyat süreci kendi hikayesini yazıyor aslında. Tokyo benim için çok heyecanlıydı. Güzel başladı ama sonu istediğim gibi sonuçlanmadı. İlk olimpiyatımda çok heyecanlıydım. Şimdi Paris'te altın madalya kazandığımı, İstiklal Marşını çaldırdığımı, bayrağımızı dalgalandırdığımızı düşünüyorum. Bu da beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Çok sabırsızım. Dünyanın 1 numarası olarak katılıyorum. Olimpiyat altınımla hikayemi en iyi şekilde bitirmek istiyorum" dedi.



Dünya üzerinde kazanamadığı tek altın madalyanın olimpiyat altını olduğunu vurgulayan Nafia, "Paris'e son dünya şampiyonu unvanıyla gidiyorum. Rakiplerimin gözü benim üzerimde olacak. Paris'e Avrupa ve dünya şampiyonu olarak gidiyorum ama oradan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olarak döneceğime inanıyorum. Tüm organizasyonlarda altın madalya kazandım. Şu an tek eksiğim kaldı. O da olimpiyat altını. Bunu başarabilecek bilgi ve tecrübeye sahibim. İstediğimde neleri başarabileceğimi gördüm. Paris'te istediğimi gösterip altın madalyayı kazanmak istiyorum" İfadelerini kullandı.



Kadın taekwondocuların tarihte ilk kez altın madalyaya Paris'te uzanacağını inandığını belirten Nafia Kuş Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:



"Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez takım halinde şampiyon olduk. Paris'te bu performansı devam ettirebileceğimize inanıyorum. Bütün ekibiz o potansiyele sahibiz. Teknik direktörümüz Ali Şahin ile birlikte tüm gücümüzü gösterip orada altın madalyaları kazanmak istiyoruz. Taekwondoda daha önce erkek sporcu olarak Servet Tazegül altın madalya kazanmıştı. Paris'te kadın sporcular olarak inanıyorum ki o madalya birimize gidecek. Hepimizin madalya ile döneceğine inanıyorum."



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Nafia Kuş Aydın'ın başarıları şöyle;



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Katılım



2023 Büyükler Dünya Şampiyonu



2019 Büyükler Dünya Üçüncüsü



2015 Büyükler Dünya Üçüncüsü



2019 Universiade Şampiyonu



2018 Büyükler Avrupa Şampiyonu



2024 Büyükler Avrupa İkincisi



2016 Büyükler Avrupa İkincisi



2022 Büyükler Avrupa Üçüncüsü



2023 Avrupa Oyunları Şampiyonu



2022 Akdeniz Oyunları Şampiyonu



2018 Akdeniz Oyunları Üçüncüsü



2017 İslami Dayanışma Oyunları Şampiyonu



2013 İslami Dayanışma Oyunları İkincisi



2022 İslami Dayanışma Oyunları Üçüncüsü



2015 Ümitler Avrupa Şampiyonu



2013 Ümitler Avrupa Şampiyonu



2012 Ümitler Avrupa İkincisi



2010 Dünya Gençler İkincisi



2012 Dünya Gençler Üçüncüsü



2011 Gençler Avrupa Üçüncüsü



2009 Yıldızlar Avrupa İkincisi



Grand Prixler: 1 Altın – 1 Gümüş – 5 Bronz





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