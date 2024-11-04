Naby Keita'dan Hatayspor için açıklama!

Yaz döneminde Hatayspor'un kadrosuna katmak istediği ancak transferin gerçekleşmediği Naby Keita, Türkiye'den aldığı tekliflerle ilgili konuştu.



Gineli oyuncu, Bild'e verdiği röportajda "Bremen'den ayrılma kararını ben vermeidm. En büyük arzum en kısa zamanda A takıma dönmek ve Werder Bremen forması giymek." dedi.



HATAYSPOR İÇİN AÇIKLAMA!



Hatayspor'un teklifini geri çevirme nedenini açıklayan Keita, "Türkiye'ye transfer olma düşüncem vardı, fakat Hatayspor, ligin alt sıralarında mücadele eden bir takım. Kariyerimi ilerletecek bir adım atmak istiyorum; sadece Werder Bremen'den ayrılmak için bir takıma gitmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Liverpool, Leipzig ve Salzburg gibi önemli takımların formassını giyen Keita, Werder Bremen'in kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Kariyeri boyunca 310 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 52 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.



