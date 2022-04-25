Muzaffer Bilazer: 'Tek hedefimiz Süper Lig'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup eden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da, futbol sorumlusu Muzaffer Bilazer, Süper Lig'e dönmek istediklerini belirtti.



İstanbulspor'un oyun pratiği ve tekrarının çok iyi olduğunu dile getiren Bilazer, şunları kaydetti:



"Orta sahayı kalabalık tutup baskı yapmak istedik. Top onlarda olsa da kontrolün bizde olması gerekiyordu. İstanbulspor baskılı başladı. Bunu kırmayı başardık. İlk yarı sonunda skor avantajı elde ettik. Maçın son bölümünde baskı yiyecektik defansı üçledik yan toplara nasıl cevap veririz diye düşündük. Kontralarla skoru artırabilirdik. Bugün tek eksiğimiz buydu. Bu deplasmanda 3 puan almak, ortaya konulan mücadele takım adına son derece olumlu. Bu oyunu geliştirerek hedeflediğimiz Süper Lig'e dönmek istiyoruz."





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