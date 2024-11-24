Mustafa Gürsel: 'Önemli bir maçtan puanla dönüyoruz'

Teksüt Bandırmaspor'un çalıştırıcısı Mustafa Gürsel, Kocaelispor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel ise Kocaelispor maçının mücadele gücü yüksek bir maç olacağının müsabaka öncesinden belli olduğunu belirterek, sahada korakor, üst seviyede bir mücadele olduğunu aktardı.



Kocaelispor'un seyirci desteğiyle maça tempolu başlayacağını tahmin ettiklerini, ona göre önlem aldıklarını ve kısa sürede oyunu dengelediklerini ifade eden Gürsel, iyi başladıkları ikinci yarıda da buldukları pozisyonları iyi değerlendiremediklerini, öne geçmelerine rağmen rakibin son dakikalarda gelen beraberlik golüne engel olamadıklarını kaydetti.



Gürsel, şöyle konuştu:



"Maçı 2-1 bitirmek istiyorduk ama bunlar futbolda var. Ne yaparsan yap biz de atıyoruz son dakikalarda bazen böyle şeyler oluyor. Tabii ki buradan galibiyetle ayrılmak bizi sevindirirdi ama bir puanla ayrıldık. Önemli olan bu ligde istikrarlı olmak, devamlı puanlar alabilmek, istikrarı devam ettirmek. Bu bilinçteyiz. Bu disiplin, bu ciddiyetle devam edeceğiz. Önemli bir maçtan puanla dönüyoruz. Bundan sonraki maçlara da aynı ciddiyetle ve daha fazla hazırlanarak elimizden gelenin en iyisini yapıp Bandırmaspor'u layık olduğu yere getirmek istiyoruz."







