Mustafa Gürsel: 'İyi oynamaya çalışan bir takımız'

TFF 1. Ligi'nin 11. haftasında evinde Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, güzel bir maç oynadıklarını belirtti.Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, oyun taktiklerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.Rüzgarlı havada maç oynadıklarını aktaran Gürsel, şöyle konuştu:"Oyunun kontrolü ilk yarıda tamamen bizdeydi. Golden öncede pozisyonlar bulduk. İlk yarının uzatma dakikalarında golün gelmesi bizim için moral ve motivasyon anlamında güzeldi. İkinci yarıda ayağa pas olarak oynamaya çalıştık. Bazı bölümlerde zorlandığımız anlar da oldu. Sonlara doğru bulduğumuz golle maçı 2-0 kazandık. İyi oynamaya çalışan bir takımız, oyun kalitemizi geliştirmeye çalışıyoruz. Oynayarak da sonuç almaya çalışıyoruz. Bunu başardığımız için mutluyuz. Artık Bolu maçına hazırlanacağız. İnşallah devam ederiz."Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise maçın zor geçeceğini bildiklerini ifade etti.Çapa, ilk yarıda iki takımın da kontrollü oynadığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:"Sadece rakiple değil aynı zamanda rüzgarla mücadele ettik. Birinci devreye rüzgarı arkasına alan takımın avantajlı bir durumda başlayacağını tahmin ediyorduk. Maç esnasında da bunu net bir şekilde de gördük rüzgara karşı oynamanın çok kolay olmayacağını. İlk devrede iki takım da kontrollü oynadı. Biz de çok fazla pozisyon vermedik ama biz de fazla pozisyona girmedik. Ortada geçen bir karşılaşma idi. Diomande'nin sakatlanmasıyla orta sahada dengemizi düşürdük. İlk yarının son dakikasında yemiş olduğumuz gol rakibin motivasyonu açısından doğru bir zamanda geldi. Bizim açımızdan da kötü bir zamanda geldi."İkinci yarıda daha etkili olmaya çalıştıklarını belirten Çapa, "Duran topları rüzgarın avantajını kullanıp değerlendiremedik. Bu konuda eksik olduğumuzu söyleyebilirim. Kalecimiz ile oyuncumuzun arasındaki iletişiminin vermiş olduğu dezavantajla rakibimiz bunu iyi şekilde değerlendirdi." dedi.