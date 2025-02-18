Mustafa Dalcı: 'Bu maç hakem konuşulmak zorunda'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, karşılaşmada hakem faktörünün konuşulmak zorunda olduğunu belirtti.



Dalcı, ''Aslında maçı konuşmak isterdim ama maçın önüne başka şeyler geçti. Dolayısıyla aslında çok üzgünüz. Oyun kurallarının doğru verildiği ya da objektif olduğu bir maçı anlatmak isterdim ama özellikle dakika 65'ten sonra hakemin verdiği kararlar maalesef skora etki etti.'' diye konuştu.



Yedikleri gollerde topun dışarıdan içeriye girdiğini dile getiren Dalcı, ''Ne hikmetse VAR'ın devreye girmesi gerekiyor ama devreye girmedi. Ya da gördüğünü yanlış verdi. İkinci gol net dışarıdan çevrildi.'' ifadelerini kullandı.



Dalcı, puanla dönmenin Ankaragücü için önemine vurgu yapan Dalcı, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Yediğimiz kırmızı kart, Cephas'ın, belki verebilirsin ama Ousun'da bu kadar basit şekilde oyuncuyu atmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Burada futbolu konuşmak isterdim, hakemleri konuşmak istemezdim çünkü hakem camiasına gerçekten saygım sonsuz ama bu kadar basit olmamalı. Ambiyansı, stresi biraz yüksek maçta hemen dağılıyorsan o zaman belli şeyleri geliştirmen gerekiyor, adil olmak gerekiyor, cesur olmak gerekiyor. Her şeye rağmen buradan puanla dönmek bizim için önemliydi. Dolayısıyla artık bu maçı unuttuk, en kısa zamanda önümüzdeki maça hazırlanacağız."



