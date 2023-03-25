Mustafa Dalcı: "Bir puan da bizim için çok değerli"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mustafa Dalcı: 'Bir puan da bizim için çok değerli'
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25 Mart 2023 17:23
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mustafa Dalcı, bu maça hafta boyunca iyi hazırlandıklarını vurgulayarak, "Tamamen üç puan parolasıyla buraya geldik. Oyuna da iyi başladık. İlk yarım saat oyun istediğimiz gibi gidiyordu ama kırmızı karttan sonra bazı şeyler maalesef değişti." ifadelerini kullandı.

Aldıkları bir puanın önemli olduğunu söyleyen Dalcı, şunları kaydetti:

"Maçı dengeli götürmek, belli dakikaya kadar ikinci golü yememek adına sahanın içinde bir strateji ve mücadele vardı. Planımız oyunu tutup, son 20-25 dakika bütün riskleri alıp puan ya da puanlar almaktı. Stratejimiz tuttu diyebilirim. Keçiörengücü gibi dinamik bir takıma karşı uzatmalarla beraber yaklaşık 75 dakika 10 kişi oynamak kolay değil. Sonuç itibarıyla buradan baktığınızda, üç puan almak tabii çok isterdik ama bir puan da şu an bizim için çok değerli."

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