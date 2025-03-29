Fotomaç spor yazarı Mustafa Çulcu, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Bodrum FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Mustafa Çulcu'nun o yazısı;
"MOURINHO, ROTASYON BÖYLE YAPILIR DEDİ"
"Bodrum FK'nın 6 maçtır bir gol dahi yemeden 14 puan toplayan ana karakter oyuncuları Ajeti, Fredy, Bardhi, Taylan ve Celustka'dan yoksun bir kadro ile oyuna başlaması şaşkınlık yarattı. Belki milli takımdan dönüşler, seyahatler bahane gösterilecek. Ancak rotasyona gidilecek güçlü ve geniş kadron zaten yok. Düşme hattının averajla hemen üstündesin. Kalede zorunlu olarak 18 yaşında Rüzgar ile oynuyorsun, neyin rotasyonu diye sorarlar adama? Usta Mourinho, 72'de yaptığı değişikliklerle Morais'e "Rotasyon böyle yapılır" dedi. Fenerbahçe, kupadaki derbisi öncesinde zorlanmadan üç puan alarak moralli döndü."
"ATİLLA KARAOĞLAN İÇİN KOLAY BİR MAÇ"
"Atilla Karaoğlan için kolay bir maç oldu. Oyunu bozmadı. Uzun aradan sonra 18 faul, 3 sarı kartla sorunsuz, başarılı, bir performans gösterdi."
Mustafa Çulcu: "Mourinho, rotasyon ne demek gösterdi"
Fotomaç spor yazarı Mustafa Çulcu, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe'nin Bodrum FK'yi 4-2 yendiği maçı değerlendirdi.
Fotomaç spor yazarı Mustafa Çulcu, Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe- Bodrum FK karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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