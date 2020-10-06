Mustafa Cengiz: 'Transferde başarısız değilim'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferle ilgili eleştirilere basın toplantısında yanıt verdi.



İşte Mustafa Cengiz'in sözleri:



"Ben transfer konusunda şahsen başarısız olduğuma inanmıyorum. Galatasaray bir dünya markasıdır. Galatasaray'ın cüsse ve cesameti, yarattığı algı efekti dünya çapındadır. Biz rastgele futbolcu alamayız. Paraları bastıramayız. Asla bizden böyle bir şey beklemesinler. Taraftar bizi istemese de neye mal olursa olsun neye, biz yapamayız. 50 kere biz seçime giderdik. Biz bu laflara dayanamayız. Kurgulanmış algılara, sosyal medyadaki bir takım operasyonlara yüz veremeyiz."



"BEN, BENDEN ÇIKAN 2'YE BAKARIM"



"Menajerlere %90 verdiniz falan dediler. Beni ilgilendirmez. Bir futbolcu maliyeti 2. Bu 2'ye ben bakarım, onay veririm en baştan. Bu 2'nin, menajerle futbolcu arasında yüzde 90'ı menajeri alıyormuş beni hiç ilgilendirmez, hiç ilgilendirmez! Ben, benden çıkan paraya bakarım. Biz açıklıyoruz şeffaf olarak. Federasyona da veriyoruz açık ve net. Bazı gazeteciler mal bulmuş mağribi gibi buna yapışmasın, lütfen. Bütün spor medyasına saygı duyuyorum. Bu kadar işsizliğin olduğu yerde onlara da kızmıyorum. Onlar da görevini yapıyor. Lütfen öyle bir şey yazsınlar ki ben de uyanayım, hata varsa düzelteyim. Eleştirileri ciddiye alırım. Beni az çok tanıyanlar var."



"BEN BİLMİYOR MUYUM 200 MİLYON HARCAMAYI"



"Alp Yalman başkanım bunu sağladı, Mehmet Cansun da buna çalıştı. Ben alnım ak gezmeliyim. Torunum, oğlum, ailem ve en önemlisi Galatasaray taraftarı alnı açık gezmeli. Ben bilmiyor muyum 15-20-100 milyon euro harcamayı. Bizim yönetim beceriksiz mi bunu yapmakta. Ben bilmiyor muyum, 6 milyon, 6 milyon yıllık ücret vermeyi. Birine 5 verdik pardon. Biz de yapıyoruz. Bizim de hatalarımız var, var. Şunu bilin ki, altından kalkılamayacak hatalar değil. Çok kolay çözülecek, fix edilecek hatalar."



