Mustafa Cengiz: "Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbolcular için gündeme oturan sözler sarfetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mustafa Cengiz: 'Futbolcular haysiyetlerini, şereflerini hatırlasınlar'
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13 Nisan 2021 16:24
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı futbolcular hakkında olay sözler dile getirdi.

10 FUTBOLCU İTİRAZ ETMELİYDİ

"Ne onduruyor, ne olduruyorlar. Bizim önümüzde 7 maç var, 21 puan eder. Onlar istediği kadar bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız, terimizin son damlasına kadar mücadele etmeliyiz. Yedlin sakatlığında 10 futbolcumuz orada olmalıydı. Golümüz iptal edince 10 futbolcu itiraz etmeli, sahanın altını üstüne getirmeli. Kalecimiz kaptan geliyor, kart görüyor"

HAYSİYET, ŞEREFLERİNİ HATIRLASINLAR

"Futbolcuların haysiyet şereflerini hatırlasınlar. Kendilerine oynamıyorlar. Türkiye'nin en büyük camiasındalar. Ölümüne oynamalılar. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız. İpinde değil adamın, profesyonelce bakıyor. 2. maç oynamazsa prim alamıyor. Onu da hesaplayabilir. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben çıldırıyorum izlerken."



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