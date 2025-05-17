Mustafa Alper Avcı: 'Kulüpteki belirsizlik son bulmalı'

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor'a sahasında 5-0 yenilen Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Alper Avcı, "Oyuncular, yapılanma, organizasyon sorgulanmalı ama dönüp dolaştığımızda kulübün içindeki belirsizliğin bir an önce son bulması gerekiyor." dedi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, göreve geldiği günden bu yana oyun ve oyuncuların gelişimine yönelik bir mücadele içinde olduklarını belirtti.Bugünkü görüntünün kendileri için bir yol haritası olduğunu ifade eden Avcı,diye konuştu.Avcı, genç oyuncuların A takımda görev almasının camia içinde de sorgulandığını aktararak, şunları kaydetti: