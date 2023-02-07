MÜSİAD'dan afet bölgesine iş makinesi ve temel ihtiyaç maddesi yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), deprem sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere yardım yolladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MÜSİAD'dan afet bölgesine iş makinesi ve temel ihtiyaç maddesi yardımı
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07 Şubat 2023 10:48
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan bölgelere yardım gönderdi.

Derneğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, MÜSİAD'ın depremin yaşandığı ilk andan itibaren oluşturulan kriz masası ile bölgedeki MÜSİAD şubeleri aracılığıyla ihtiyaçları raporladığı ve ilgili devlet makamlarıyla tam koordinasyon halinde çalıştığı bildirildi.

Ayrıca Ankara, Burdur, Sivas, Uşak, Ordu, Batman, Van, Bursa, Kırıkkale, Denizli, Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden çok sayıda yardım aracı ve iş makinesinin afet bölgesine sevk edildiği belirtildi.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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