Denver Nuggets yıldızı Jamal Murray, çocukken acı toleransını geliştirmek adına babasıyla yaptığı çalışmaları paylaştı.



Nuggets'ın Miami Heat'i 109-94 yendiği NBA Finalleri'nin 3. maçında sol elini parkeye sürterek incitmiş olan Murray, böyle anlar için hazırlanmak adına yaptığı antrenmanları ESPN'den Malika Andrews ile paylaştı.



Röportajda Murray, çocukken babasıyla birlikte acı toleransını yükseltmek adına yaptığı çalışmalardan şu şekilde bahsetti:



"Çömelme hareketi yaparken bacaklarımın üstüne birer fincan sıcak çay koyardım. Çoğu zaman süre olmadan, yani o pozisyonda ne kadar kalacağımı bilmeden yapıyordum ki bu da biraz farklıydı.



Sonbahar döneminde de ön bahçemizdeki büyük akçaağacın yaprakları düştüğünde, ellerimi güçlendirmek için hava soğukken o yaprakları çıplak elle toplardım. Böylece salonda oynarken ne kadar soğuk olursa olsun benim için farketmezdi."



Bazı hayranlar bu hikayeleri duyduktan sonra sosyal medyada Murray'in çocukluğuyla ilgili endişelerini dile getirmiş olsalar da, Nuggets koçu Michael Malone, eli sargıya alınan yıldız oyuncunun "iyi durumda" olduğunu belirtti.



Murray, bu playoff döneminde 27.4 sayı, 5.7 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla oynuyor.





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