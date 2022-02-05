Muriqi siftah yaptı, Mallorca kazandı

İspanya La Liga'da Vedat Muriqi'nin de gol attığı maçta Mallorca, Cadiz'i 2-1'lik skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Muriqi siftah yaptı, Mallorca kazandı
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05 Şubat 2022 20:15
İspanya La Liga'da Mallorca ile Cadiz karşı karşıya geldi.Ligin 23. haftasında oynanan karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla Mallorca oldu.

MURIQI'DEN SİFTAH

Mallorca'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Salva Sevilla ve 66. dakikada yine penaltıdan Vedat Muriqi kaydetti. Cadiz'in tek golü ise 8. dakikada Ruben Alcarez'den geldi.

TARİHİ GOL

Lazio'dan devre arası transfer döneminde Mallorca'ya giden Muriqi attığı golle tarihe geçti. 28 yaşındaki futbolcu, La Liga'da gol atan ilk Kosovalı oyuncu oldu.

Bu sonucun ardından Mallorca, puanını 23'e yükseltti. Cadiz ise 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Mallorca kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Cadiz ise Celta Vigo'yu ağırlayacak.

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